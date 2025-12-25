Як змінилась ціна на золото в ломі 24 грудня 2025 року?

Окрім світових тенденцій, вартість золота в ломі також залежить від проби, повідомляє 24 Канал.

Регулятор підвищив закупівельні ціни на золотий брухт сьогодні. Зараз вартість цього металу така, повідомляє НБУ:

для виробів, що мають 333 пробу – 1 982,25 гривні за грам;

375 пробу – 2 232,26 гривні за грам;

500 пробу – 2 976,35 гривні за грам;

583 пробу – 3 470,42 гривні за грам;

585 пробу – 3 482,33 гривні за грам;

750 пробу – 4 464,53 гривні за грам;

900 пробу – 5 357,43 гривні за грам;

999 пробу – 5 946,75 гривні за грам.

Важливо знати! Проба показує частку чистого металу у сплаві. Щоб її визначити, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 375 пробою, 37,5% – чистого золота.

За скільки сьогодні можна здати банківське золото?

НБУ змінив закупівельні ціни і на банківське золото. Зараз як показують дані регулятора, вони такі:

золото найвищої категорії – 6 012,83 гривні за грам;

ціна золота, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 994,79 гривні за грам;

а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 952,70 гривні за грам.

Що важливо знати про ціну золота зараз?

Сьогодні золото перетнуло позначку – 4 500 доларів за унцію. У піковий момент ціна цього металу сягнула – 4 525,19 долара за унцію.

Як вказують аналітики, вартість золота зростатиме і наділі. Імовірно, у 2026 році цей метал сягне – 5 0000 доларів за унцію. Таким змінам, зокрема. сприятиме зростання геополітичних ризиків.

Цікаво! За 2025 рік золото зросло в ціні на майже 70%