Як ситуація на Близькому Сході впливає на ринки?

У неділю стало відомо, що Трамп відхилив відповідь Ірану на пропозицію США, повідомляє Reuters.

Трамп назвав відповідь Ірану недоречною. І вказав, що йому не подобається лист Тегерану, йдеться у повідомленні американського президента в Truth Social.

Це зменшило надію інвесторів, що конфлікт на Близькому Сході може завершитись найближчим часом. Відповідно, Ормузька протока залишатиметься закритою.

Важливо! Ормузька протока це надважливий шлях. Саме ним проходила п'ята частина світових нафти та газу.

Які зміни на ринках відбулися?

Ціна нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent за ніч підскочили на приблизно 4,6%. Вони сягнули – 103,75 долара за барель. Для розуміння, з початку війни на Близькому Сході, вартість цієї марки зросла на понад 45%.

Акції

Всесвітній індекс MSCI майже не зазнав змін. STOXX 600 у Європі впав на 0,2%. Цікаво, що ф'ючерси на американські акції знизились на 0,1%.

Кореляція між цінами на нафту та фондовими ринками стала позитивною за останні два тижні, а це означає, що вони, швидше за все, рухатимуться одночасно, ніж у протилежних напрямках, що було динамікою протягом більшої частини війни досі,

– йдеться у повідомленні.

Наразі інвестори беруть до уваги не тільки ціни на енергоносії. Вони також враховують низку інших факторів. Зокрема, підвищення ентузіазму через розвиток ШІ. Саме цей фактор спричинив значне зростання китайських акцій.

Золото

Золото сьогодні дещо впало. Цьому, зокрема, сприяло зміцнення долара та побоювання щодо інфляції. Ціна однієї унції зменшилась на 1%, сягнувши – 4 665 доларів.

Долар

Ситуація з валютою нерівномірна:

долар впав на 0,30%, сягнувши 157,12 єни;

євро впав на 0,12% до 1,177 долара;

фунт впав на 0,32%, сягнувши – 1,36 долара.

Яка наразі ситуація на Близькому Сході?