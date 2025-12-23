Як зросла вартість золота в ломі сьогодні?

Вартість грама золота в ломі також залежить від проби, пише 24 Канал.

Закупівельні ціни на золото в ломі, як повідомляє НБУ, сьогодні такі:

якщо виріб має 333 пробу – 1 952,69 гривні за грам;

375 пробу – 2 198,97 гривні за грам;

500 пробу – 2 931,97 гривні за грам;

583 пробу – 3 418,67 гривні за грам;

585 пробу – 3 430,40 гривні за грам;

750 пробу – 4 397,95 гривні за грам;

900 пробу – 5 277,54 гривні за грам;

999 пробу – 5 858,07 гривні за грам.

Що відбувається з цінами на банківське золото 23 грудня 2025?

Ціна на банківське золото у першу чергу залежить від його категорії. Вартість такого металу найвищої якості, сьогодні – 5 923,16, повідомляє НБУ.

Інші ціни на банківське золото такі:

5 905,39 гривні за грам – вартість золота, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 863,93 гривні за грам – ціна золота, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Що важливо знати про золото зараз?