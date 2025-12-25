Как изменилась цена на золото в ломе 24 декабря 2025 года?
Кроме мировых тенденций, стоимость золота в ломе также зависит от пробы, сообщает 24 Канал.
Регулятор повысил закупочные цены на золотой лом сегодня. Сейчас стоимость этого металла такая, сообщает НБУ:
- для изделий, имеющих 333 пробу – 1 982,25 гривны за грамм;
- 375 пробу – 2 232,26 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 976,35 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 470,42 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 482,33 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 464,53 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 357,43 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 946,75 гривны за грамм.
Важно знать! Проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы ее определить, нужно указанное значение разделить на 10. Например, в золотом изделии с 375 пробой, 37,5% – чистого золота.
За сколько сегодня можно сдать банковское золото?
НБУ изменил закупочные цены и на банковское золото. Сейчас как показывают данные регулятора, они таковы:
- золото наивысшей категории – 6 012,83 гривны за грамм;
- цена золота, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 994,79 гривны за грамм;
- а вот металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 952,70 гривны за грамм.
Что важно знать о цене золота сейчас?
Сегодня золото пересекло отметку – 4 500 долларов за унцию. В пиковый момент цена этого металла достигла – 4 525,19 доллара за унцию.
Как указывают аналитики, стоимость золота будет расти и в дальнейшем. Предположительно, в 2026 году этот металл достигнет – 5 0000 долларов за унцию. Таким изменениям, в частности. будет способствовать рост геополитических рисков.
