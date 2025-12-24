Що відомо про знайдені коштовності родини Габсбургів?

Масштаб цієї знахідки вражає. Адже серед коштовностей є легендарний Флорентійський світло-жовтий діамант, повідомляє 24 Канал з посиланням на Earth.com.

Як відомо уже зараз, ця валіза належала імператриці Зіті. Саме з цим "багажем" правителька тікала від війни та революцій, повідомляє Euractiv.

Зауважимо, що Зіта стала останньою імператрицею Австро-Угорщини. Вона була вимушена покинути трон, коли Габсбурги почали втрачати владу в Європі.

Як ця валіза потрапила до Канади:

Зіта емігрувала у Канаду. Вона віддала свою валізу у банківський сейф для зберігання.

Своїм родичам Зіта наказала не відкривати валізу наступні, як мінімум, 100 років після смерті імператора Карла у 1922 році.

Важливо! Відкрити цю валізу вирішив онук імператриці Карл фон Габсбург-Лотрінген. Він наполягає, що ці коштовності належать сімейному трасту.

Родина Габсбургів оголосила про намір передати знайдені коштовності на тимчасову виставку в одному з канадських музеїв. Цей жест є подякою Канаді за прихисток, який отримала імператорська родина під час Другої світової війни. А коли експозиція закінчиться, прикраси повернуть до сховища.

Окрім діаманта у валізі знайдено:

брошки;

прикраси для капелюхів;

та банти з діамантами.

Цікаво! В Австрії вже розпочалися обговорення щодо того, хто є справжнім власником Флорентійського діаманта – нащадки імператорської родини чи держава.

Що відомо про Флорентійський діамант?