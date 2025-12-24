Що відомо про знайдені коштовності родини Габсбургів?
Масштаб цієї знахідки вражає. Адже серед коштовностей є легендарний Флорентійський світло-жовтий діамант, повідомляє 24 Канал з посиланням на Earth.com.
Як відомо уже зараз, ця валіза належала імператриці Зіті. Саме з цим "багажем" правителька тікала від війни та революцій, повідомляє Euractiv.
Зауважимо, що Зіта стала останньою імператрицею Австро-Угорщини. Вона була вимушена покинути трон, коли Габсбурги почали втрачати владу в Європі.
Як ця валіза потрапила до Канади:
- Зіта емігрувала у Канаду. Вона віддала свою валізу у банківський сейф для зберігання.
- Своїм родичам Зіта наказала не відкривати валізу наступні, як мінімум, 100 років після смерті імператора Карла у 1922 році.
Важливо! Відкрити цю валізу вирішив онук імператриці Карл фон Габсбург-Лотрінген. Він наполягає, що ці коштовності належать сімейному трасту.
Родина Габсбургів оголосила про намір передати знайдені коштовності на тимчасову виставку в одному з канадських музеїв. Цей жест є подякою Канаді за прихисток, який отримала імператорська родина під час Другої світової війни. А коли експозиція закінчиться, прикраси повернуть до сховища.
Окрім діаманта у валізі знайдено:
- брошки;
- прикраси для капелюхів;
- та банти з діамантами.
Цікаво! В Австрії вже розпочалися обговорення щодо того, хто є справжнім власником Флорентійського діаманта – нащадки імператорської родини чи держава.
Що відомо про Флорентійський діамант?
Флорентійський діамант – це один з найвідоміших каменів у Європі. Спочатку він належав родині Медічі. Потім, внаслідок укладання шлюбу, він перейшов до Габсбургів.
Коли держава Австро-Угорщина розпалася, цей діамант зник. Раніше думали, що його вкрали або навіть таємно продали.
Як показують сучасні вимірювання, вага цього діаманту – 137 каратів. Вважається, що він має огранювання з невеликими трикутними гранями з обох боків каменю.