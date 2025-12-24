Скільки коштує унція золота сьогодні?
Спотова вартість золота зросла на 0,2%. Вона сягнула – 4 495,39 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Забрати можуть все: Кремль продовжує націоналізувати активи "ворогів"
Під час сьогоднішньої сесії золото встановило новий рекорд. Ціновий максимум складає – 4 525,19 долара за унцію.
Чому росте ціна на золото:
- інвестори зосереджуються на дорогоцінних металах, аби захиститися від геополітичних ризиків;
- зростають очікування, що ставка ФРС знизиться у 2026 році;
- Центробанки збільшують обсяги покупок золота;
- відчутний приплив коштів в ETF.
Низька ліквідність наприкінці року перебільшила нещодавні цінові коливання, але ширша тема, ймовірно, збережеться, оскільки золото орієнтуватиметься на 5 000 доларів протягом наступних 6 – 12 місяців, а срібло потенційно рухатиметься до 80 доларів, оскільки ринки реагують на ключові психологічні рівні,
– наголосив Ілля Співак.
Важливо знати! Цьогоріч вартість золота зросла на понад 70%. Це найбільше зростання з 1979 року.
Як змінилась ціна на срібло 24 грудня 2025 року?
Срібло сьогодні подорожчало на 1,1%. Тепер цей метал коштує – 72,16 долара за унцію.
Водночас історичний максимум під час сьогоднішньої сесії встановився на рівні – 72,70 доларів за унцію. Для порівняння, попередній ціновий рекорд складав – 69,89 долара за унцію, повідомляє Reuters.
У 2025 році вартість срібла зросла на 150%. Цьому сприяли такі фактори:
- високий інвестиційний попит;
- а також значні імпульсивні покупки.
Як зросли ціни на інші дорогоцінні метали зараз?
Платина зросла в ціні на 2,5%. Тепер вона коштує – 2 333,80 долара за унцію. Водночас ціновий пік цього металу складав – 2 377,50 долара за унцію. Як показує статистика, вартість платини у 2025 зросла на 160%.
Подорожчав і паладій. Він зріс в ціні на 3%. Тепер одна унція коштує – 1 916,69 долара, це найвищий показник за 3 роки. Для розуміння, цьогоріч вартість паладію збільшилась на понад 100%.