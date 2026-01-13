Що відбувається з вартістю золотого лому сьогодні?

Те, скільки можна отримати за лом, залежить від проби, повідомляє 24 Канал.

Важливо! Саме проба показує частку чистого металу у сплаві.

Аби визначити частку чистого золота у виробі, необхідно:

вказану пробу розділити на 10%;

отримане значення і є відсотком чистого металу.

Тобто, наприклад, якщо на виробі вказано 750, там 75% чистого металу. А ще 25% – це домішки.

Закупівельні ціни на лом золота такі, повідомляє Нацбанк:

якщо виріб має 333 пробу, ціна складає – 2 082,97 гривні за грам;

у випадку, коли на виробі вказано 375 пробу – 2 345,69 гривні за грам;

500 пробу – 3 127,59 гривні за грам;

583 пробу – 3 646,77 гривні за грам;

585 пробу – 3 659,28 гривні за грам;

750 пробу – 4 691,39 гривні за грам;

900 пробу – 5 629,66 гривні за грам;

999 пробу – 6 248,92 гривні за грам.

Які ціни на банківський метал 13 січня 2026 року?

Ціна банківського золота залежить від його якості. Вартість такого металу, якщо він належить до найвищої категорії, сьогодні – 6 318,36 гривні за грам, повідомляє НБУ.

Інші закупівельні ціни такі:

банківське золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 299,40 гривні за грам;

метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 255,18 гривні за грам.

Яка ціна на золото на світовому ринку сьогодні?