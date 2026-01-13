Что происходит со стоимостью золотого лома сегодня?
То, сколько можно получить за лом, зависит от пробы, сообщает 24 Канал.
Важно! Именно проба показывает долю чистого металла в сплаве.
Чтобы определить долю чистого золота в изделии, необходимо:
- указанную пробу разделить на 10%;
- полученное значение и является процентом чистого металла.
То есть, например, если на изделии указано 750, там 75% чистого металла. А еще 25% – это примеси.
Закупочные цены на лом золота такие, сообщает Нацбанк:
- если изделие имеет 333 пробу, цена составляет – 2 082,97 гривны за грамм;
- в случае, когда на изделии указано 375 пробу – 2 345,69 гривны за грамм;
- 500 пробу – 3 127,59 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 646,77 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 659,28 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 691,39 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 629,66 гривны за грамм;
- 999 пробу – 6 248,92 гривны за грамм.
Какие цены на банковский металл 13 января 2026 года?
Цена банковского золота зависит от его качества. Стоимость такого металла, если он относится к наивысшей категории, сегодня – 6 318,36 гривны за грамм, сообщает НБУ.
Другие закупочные цены таковы:
- банковское золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 6 299,40 гривны за грамм;
- металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 6 255,18 гривны за грамм.
Какая цена на золото на мировом рынке сегодня?
Цена золота сегодня стабильна. Она не претерпела сильных изменений после вчерашнего роста. Сейчас спотовая стоимость этого металла – 4 593,81 доллара за унцию.
Рекордная цена этого металла была установлена во время вчерашней сессии. Максимум стоимости золота составил – 4 629,94 доллара за унцию