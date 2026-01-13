Як змінилась ціна на золото сьогодні?

Вартість золота залишається стабільною. Ціна цього металу дещо нижча ніж рівень 4 600 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Все для захисту нафтових доходів Венесуели: Трамп оголосив про введення надзвичайного стану

Наразі спотова вартість золота – 4 593,81 долара за унцію. Для порівняння, ще вчора було встановлено рекорд – 4 629,94 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Чому дорожчає золото зараз:

зростає попит на безпечні активи на фоні геополітичної нестабільності;

зокрема, інвестори спрямовують свої кошти в безпечні активи після того, як адміністрація Трампа ініціювала кримінальне розслідування щодо голови ФРС Джерома Павелла;

також здорожчанню цього металу сприяє ситуація в Ірані.

Ще більше підживлюючи геополітичні побоювання, президент США Трамп заявив у понеділок, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з 25% тарифом на торгівлю зі США, оскільки Вашингтон зважує свою відповідь на придушення найбільших антиурядових протестів за останні роки в країні-експортері нафти,

– повідомляє видання.

Цікаво! Згідно з теперішніми прогнозами, цьогоріч вартість золота може зрости до 5 тисяч доларів за унцію. А срібло сягнути – 100 доларів за унцію.

Що відбувається з ціною на срібло?

Срібло сьогодні подорожчало. Воно зросло в ціні на 0,6%. Тепер цей метал коштує – 85,42 долара за унцію.

Поточний дефіцит срібла та металів платинової групи на фізичному ринку також може дещо погіршитися в короткостроковій перспективі через потенційну затримку в прийнятті рішень щодо тарифів, що зрештою створює великі бінарні ризики для торговельних потоків та цін,

– вказує видання.

Зауважте! У 2025 році срібло подорожчало на понад 140%.

Як змінились ціни на інші метали?