Як змінилась ціна на золото сьогодні?
Вартість золота залишається стабільною. Ціна цього металу дещо нижча ніж рівень 4 600 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Наразі спотова вартість золота – 4 593,81 долара за унцію. Для порівняння, ще вчора було встановлено рекорд – 4 629,94 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Чому дорожчає золото зараз:
- зростає попит на безпечні активи на фоні геополітичної нестабільності;
- зокрема, інвестори спрямовують свої кошти в безпечні активи після того, як адміністрація Трампа ініціювала кримінальне розслідування щодо голови ФРС Джерома Павелла;
- також здорожчанню цього металу сприяє ситуація в Ірані.
Ще більше підживлюючи геополітичні побоювання, президент США Трамп заявив у понеділок, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, зіткнеться з 25% тарифом на торгівлю зі США, оскільки Вашингтон зважує свою відповідь на придушення найбільших антиурядових протестів за останні роки в країні-експортері нафти,
– повідомляє видання.
Цікаво! Згідно з теперішніми прогнозами, цьогоріч вартість золота може зрости до 5 тисяч доларів за унцію. А срібло сягнути – 100 доларів за унцію.
Що відбувається з ціною на срібло?
Срібло сьогодні подорожчало. Воно зросло в ціні на 0,6%. Тепер цей метал коштує – 85,42 долара за унцію.
Поточний дефіцит срібла та металів платинової групи на фізичному ринку також може дещо погіршитися в короткостроковій перспективі через потенційну затримку в прийнятті рішень щодо тарифів, що зрештою створює великі бінарні ризики для торговельних потоків та цін,
– вказує видання.
Зауважте! У 2025 році срібло подорожчало на понад 140%.
Як змінились ціни на інші метали?
Спотова вартість платини впала на 0,7%. Тепер цей метал коштує – 2 327,43 долара за унцію.
Паладій, своєю чергою, знизився на 1,4%. Зараз цей метал має ціну – 1 817,21 долара за унцію.