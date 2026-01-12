Яка ціна на золото в ломі?

Ціна золота в ломі також залежить від проби виробу, пише 24 Канал.

Проба показує частку чистого золота в сплаві. Аби визначити цей відсоток, необхідно вказане на виробі значення поділити на 10.

Розглянемо на прикладі. Якщо на ювелірному виробі накарбовано 585, там – 58,5% чистого золота, 750 – 75%.

Як повідомляє НБУ, закупівельні ціни на лом сьогодні такі:

якщо виріб має 333 пробу – 2 018,77 гривні за грам;

375 пробу – 2 273,39 гривні за грам;

500 пробу – 3 031,19 гривні за грам;

583 пробу – 3 534,36 гривні за грам;

585 пробу – 3 546,49 гривні за грам;

750 пробу – 4 546,78 гривні за грам;

900 пробу – 5 456,13 гривні за грам;

999 пробу – 6 056,31 гривні за грам.

Які ціни на банківське золото сьогодні?

Змінилась і вартість банківського золота. Наразі закупівельні ціни на цей метал, як повідомляє Нацбанк, такі:

золото найвищої якості коштує – 6 123,61 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 105,24 гривні за грам;

метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 062,37 гривні за грам.

Як змінювалась вартість золота на світовому ринку?

Ціна золота зросла на 1,7%. Тепер вартість цього металу – 4 584,74 долара за унцію

Рекордна вартість цього металу у 2026 році також була встановлена під час сьогоднішньої сесії. Вона склала – 4 600,33 долара за унцію.

Цікаво! За 2025 рік золото подорожчало на понад 60%. Це найбільше річне зростання з 1979 року. Очікується, що цей метал продовжить дорожчати. Імовірно, він сягне – 5000 доларів за унцію цього року.