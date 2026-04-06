Де в Україні найбільша кількість золота?
В Україні є 3 основні провінції, де знаходяться значні поклади золота, повідомляють Держгеонадра.
Загальний потенціал цих провінцій – 3 000 тонн. Найбільша кількість золота потенційно знаходиться на території Українського щита, там орієнтовно – 2 400 тонн. У інших провінціях ситуація така:
- Донбаська золоторудна провінція має потенціал – 400 тонн золота;
- Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн золота.
Важливо! Це саме потенційні обсяги запасів.
Що відомо про золоті провінції України?
Золоті провінції України продовжують вивчати. Наразі, як повідомляють "Корисні копалини України", ситуація там така:
- Український щит
Вважається, що на території цієї провінції знаходиться приблизно 75% від усіх запасів. Наразі там є 6 основних родовищ:
- Сергіївське родовище;
- Клинцівське родовище;
- Майське родовище;
- Юр'ївське родовище;
- родовища "Золота Балка";
- родовище "Широка Балка".
Важливо! Йдеться саме про вивчені родовища. Потенційно на цій території є і інші.
- Карпатська золотоносна провінція
У цій провінції потенційно знаходяться такі відомі родовища, як:
- Мужіївське;
- Берегівське;
- Сауляк.
Зверніть увагу! На цій території знаходиться приблизно 15% від всіх українських запасів.
- Донбаська золоторудна провінція
На цій території, як вважається, знаходиться 10% від усіх запасів. Проте потрібно пам'ятати, що потенціал цієї провінції значно більший.
Цікаво! На території вказаних провінцій загалом – 6 золоторудних районів.
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– йдеться у повідомленні.
Скільки коштує золото сьогодні?
Сьогодні звіт, щодо дорогоцінних металів відсутній. Річ у тім, що більшість ринків закриті на свято Страсної п'ятниці. Наступне оновлення має відбутися 6 квітня, повідомляє Reuters.
Як показують дані TradingView, 2 квітня востаннє золото фіксувалося на позначці – 4 676,75 долара за унцію. Протягом останнього часу цей метал не демонстрував різких стрибків. Зокрема, 31 березня ціна золота була на рівні – 4 652,31 долара за унцію.