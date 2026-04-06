Де в Україні найбільша кількість золота?

В Україні є 3 основні провінції, де знаходяться значні поклади золота, повідомляють Держгеонадра.

Читайте також Вартість металів впала через нові погрози Трампа

Загальний потенціал цих провінцій – 3 000 тонн. Найбільша кількість золота потенційно знаходиться на території Українського щита, там орієнтовно – 2 400 тонн. У інших провінціях ситуація така:

Донбаська золоторудна провінція має потенціал – 400 тонн золота;

Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн золота.

Важливо! Це саме потенційні обсяги запасів.

Що відомо про золоті провінції України?

Золоті провінції України продовжують вивчати. Наразі, як повідомляють "Корисні копалини України", ситуація там така:

Український щит

Вважається, що на території цієї провінції знаходиться приблизно 75% від усіх запасів. Наразі там є 6 основних родовищ:

Сергіївське родовище;

Клинцівське родовище;

Майське родовище;

Юр'ївське родовище;

родовища "Золота Балка";

родовище "Широка Балка".

Важливо! Йдеться саме про вивчені родовища. Потенційно на цій території є і інші.

Карпатська золотоносна провінція

У цій провінції потенційно знаходяться такі відомі родовища, як:

Мужіївське;

Берегівське;

Сауляк.

Зверніть увагу! На цій території знаходиться приблизно 15% від всіх українських запасів.

Донбаська золоторудна провінція

На цій території, як вважається, знаходиться 10% від усіх запасів. Проте потрібно пам'ятати, що потенціал цієї провінції значно більший.

Цікаво! На території вказаних провінцій загалом – 6 золоторудних районів.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– йдеться у повідомленні.

Скільки коштує золото сьогодні?