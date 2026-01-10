Чому США продаватимуть нафту Росії та Китаю?

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі із керівниками нафтових та газових компаній, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію Білого дому.

Дональд Трамп Президент США Ми відкриті для бізнесу. Китай може купувати у нас стільки нафти, скільки захоче. Росія може отримувати від нас всю нафту, яка їй необхідна.

Глава Білого дому додав, що обидві країни дуже люблять нафту. І хоча Москва, зокрема, добуває сировину у великих обсягах, це не перешкода для ведення бізнесу зі США.

Китай, Росія та решта зможуть прийти, і ми будемо відкриті для бізнесу практично негайно,

– наголосив президент.

Зауважте! Трамп зібрав представників енергетичних компаній США у Білому домі, щоб переконати їх інвестувати у видобуток нафти в Венесуелі щонайменше 100 мільярдів доларів.

Як Трамп суперечить сам собі?

Під час зустрічі з підприємцями Трамп також виправдав захоплення Мадуро та встановлення контролю над нафтовидобутком Венесуели, пише CNN. За словами президента, якби США не діяли першими, це зробили б їхні суперники, такі як Китай та Росія.

Якби ми цього не зробили, Китай би там був, і Росія би там була,

– підкреслив глава Білого дому.

Проте, як пише видання, американський президент цими заявами суперечить сам собі. Вони різко контрастують із його попередньою критикою європейських країн, яких він звинувачував у торгівлю з Росією і фінансуванні в такий спосіб війни в Україні.

Важливо! Минулого року Трамп Минулого року президент стверджував, що війна могла б закінчитися, якби країни НАТО перестали купувати нафту з Росії. Він навіть закликав Євросоюз запровадити мита проти Індії та Китаю за значний імпорт російської сировини.

Яка ситуація з венесуельською нафтою?