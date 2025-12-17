Скільки коштує золото в ломі зараз?

На ціну золотого лому також впливає проба, повідомляє 24 Канал.

НБУ сьогодні встановив такі закупівельні ціни на лом:

для виробів, що мають 333 пробу – 1 900,62 гривні за грам;

ті, що мають 375 пробу – 2 140,34 гривні за грам;

500 пробу – 2 853,79 гривні за грам;

583 пробу – 3 327,52 гривні за грам;

585 пробу – 3 338,93 гривні за грам;

750 пробу – 4 280,69 гривні за грам;

900 пробу – 5 136,82 гривні за грам;

999 пробу – 5 701,87 гривні за грам.

Зауважимо, що проба показує частку чистого металу у сплаві. Аби визначити це значення, необхідно:

пробу розділити на 10;

таким чином визначається відсоток, який показує скільки чистого металу у сплаві, все інше – домішки.

Розберемося на прикладі, де на виробі вказано – 585. Там виходить – 58,5% чистого золота, 41,5% – інші метали.

Скільки вдасться виручити при здачі банківського золота?

Як повідомляє Нацбанк, закупівельні ціни на банківське золото сьогодні такі:

5 765,23 гривні за грам – це вартість банківського золота найвищої категорії;

5 747,93 гривні за грам – ціна металу, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 707,58 гривні за грам – стільки сьогодні коштує золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Що відбувається з цінами на золото зараз?