Як подорожчало золото 17 грудня 2025?
Спотова вартість золота зросла на 0,3%. Ціна за унцію сягнула – 4 317,65 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Зауважимо що максимальна ціна золота у 2025 році – 4 381,21 долара за унцію. Такою вартість металу була у жовтні, повідомляє Reuters.
Важливо! Ф'ючерси на золото в США зросли на 0,4%. Сьогодні вони сягають – 4 347,40 доларів за унцію.
Зараз на подорожчання золота впливають такі фактори:
- геополітична напруженість;
- економічна невизначеність;
- зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні (у 2026 році очікується ще два зниження цього показника);
- очікування публікації ключових показників інфляції у США.
Що відбувається з цінами на срібло сьогодні?
Сьогодні ціна срібла зросла на більш як 3,4%. Вартість цього металу складає – 65,94 долара за унцію. Саме під час цієї сесії срібло встановило новий рекорд – 66,52 долара за унцію.
Таке подорожчання срібло пов'язане з:
- обмеженою пропозицією;
- зростанням загального інтересу до цього металу;
- сильним промисловим попитом (адже цей метал використовується у багатьох галузях, зокрема, зеленій енергетиці).
Срібло стало об'єктом спекуляцій на ринках опціонів, і, на мою думку, це ґрунтується на деяких чітких поглядах на те, що перспективи попиту залишаються дуже позитивними,
– наголосив незалежний аналітик Росс Норман.
Цікаво! Як показує статистика, срібло цьогоріч зросло в ціні на 128%. А от золото подорожчало на – 65%.
Як змінились ціни інших дорогоцінних металів 17 грудня?
Сьогодні платина зросла в ціні на 3,8%. Цей метал тепер коштує – 1 920,71 долара за унцію (це найвищий показник за більш як 17 років).
Паладій за сьогоднішню сесію зріс в ціні на 1,9%. Вартість цього металу склала – 1 634,29 долара за унцію – це двомісячний максимум.