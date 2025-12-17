Сколько стоит золото в ломе сейчас?
На цену золотого лома также влияет проба, сообщает 24 Канал.
Читайте также Возле этой страны стоят танкеры с российской нефтью: ситуация обостряется
НБУ сегодня установил такие закупочные цены на лом:
- для изделий, имеющих 333 пробу – 1 900,62 гривны за грамм;
- те, что имеют 375 пробу – 2 140,34 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 853,79 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 327,52 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 338,93 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 280,69 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 136,82 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 701,87 гривны за грамм.
Заметим, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить это значение, необходимо:
- пробу разделить на 10;
- таким образом определяется процент, который показывает сколько чистого металла в сплаве, все остальное – примеси.
Разберемся на примере, где на изделии указано – 585. Там получается – 58,5% чистого золота, 41,5% – другие металлы.
Сколько удастся выручить при сдаче банковского золота?
Как сообщает Нацбанк, закупочные цены на банковское золото сегодня такие:
- 5 765,23 гривны за грамм – это стоимость банковского золота наивысшей категории;
- 5 747,93 гривны за грамм – цена металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 5 707,58 гривны за грамм – столько сегодня стоит золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
Золото сейчас дорожает. Цена этого металла сегодня выросла на 0,3% и достигла – 4 317,65 доллара. Подорожание золота связано с геополитической напряженностью, в частности, конфликтом между США и Венесуэлой.
В 2025 году ценовой рекорд золота установлен в октябре. Тогда этот металл имел стоимость – 4 381,21 доллара за унцию.