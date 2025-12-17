Сколько стоит золото в ломе сейчас?

На цену золотого лома также влияет проба, сообщает 24 Канал.

НБУ сегодня установил такие закупочные цены на лом:

для изделий, имеющих 333 пробу – 1 900,62 гривны за грамм;

те, что имеют 375 пробу – 2 140,34 гривны за грамм;

500 пробу – 2 853,79 гривны за грамм;

583 пробу – 3 327,52 гривны за грамм;

585 пробу – 3 338,93 гривны за грамм;

750 пробу – 4 280,69 гривны за грамм;

900 пробу – 5 136,82 гривны за грамм;

999 пробу – 5 701,87 гривны за грамм.

Заметим, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить это значение, необходимо:

пробу разделить на 10;

таким образом определяется процент, который показывает сколько чистого металла в сплаве, все остальное – примеси.

Разберемся на примере, где на изделии указано – 585. Там получается – 58,5% чистого золота, 41,5% – другие металлы.

Сколько удастся выручить при сдаче банковского золота?

Как сообщает Нацбанк, закупочные цены на банковское золото сегодня такие:

5 765,23 гривны за грамм – это стоимость банковского золота наивысшей категории;

5 747,93 гривны за грамм – цена металла, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 707,58 гривны за грамм – столько сегодня стоит золото, не соответствующее требованиям по качеству банковских металлов.

Что происходит с ценами на золото сейчас?