Чому зростає кількість танкерів біля Китаю?

Така ситуація виникла через те, що індійські покупці обмежили закупівлі російської нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Срібло встановлює рекорд, а золото летить вгору: як змінились ціни на метал сьогодні

Як показують дані Kpler, наразі ситуація з танкерами така:

станом на сьогодні, як мінімум 5 суден простоюють в Жовтому морі;

на цих суднах знаходиться приблизно – 3,4 мільйона барелів нафти – це найвищий рівень саме для марки Urals у цьому регіоні за останні 5 років.

Накопичення нафти марки Urals біля узбережжя Китаю – це унікальна ситуація, яка привернула увагу нафтотрейдерів у всьому світі. Це пояснюється тим, що китайські нафтопереробні заводи не є типовими покупцями цієї марки, що завантажується у віддалених західних портах, віддаючи перевагу російській сирій нафті,

– наголошує видання.

Йдеться про російську сиру нафту саме зі східних терміналів. Це зручно для китайських покупців, зокрема, через невелику відстань.

Цікаво! Зараз невідомо чи ця накопичена нафта уже продана.

Чому Індія обмежує закупівлі російської нафти?