Як змінилась ціна на лом золота 11 грудня?

На вартість лому впливає багато факторів. Зокрема, ситуація на світовому ринку, пише 24 Канал.

Читайте також Нові ліміти: скільки насправді можна переказувати з картки на картку

Як повідомляє НБУ, залежно від проби закупівельна ціна на лом золота така:

якщо виріб має 333 пробу – 1 861,71 гривні за грам

375 пробу – 2 096,52 гривні за грам;

500 пробу – 2 795,36 гривні за грам;

583 пробу – 3 259,38 гривні за грам;

585 пробу – 3 270,57 гривні за грам;

750 пробу – 4 193,03 гривні за грам;

900 пробу – 5 031,64 гривні за грам;

999 пробу – 5 585,12 гривні за грам.

Потрібно розуміти, що саме пробою визначається частка чистого металу у сплаві. Аби вирахувати відсоток, потрібно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, якщо на золоті зафіксовано 583, там – 58,3% золота.

Скільки коштує срібло у брухті?

Вартість срібла у ломі, залежно від проби, 11 грудня така:

для 375 проби, закупівельна ціна – 29,27 гривні за грам

500 проби – 39,02 гривні за грам;

750 проби – 58,53 гривні за грам;

800 проби – 62,43 гривні за грам;

830 проби – 64,77 гривні за грам;

875 проби – 68,29 гривні за грам;

900 проби – 70,24 гривні за грам;

925 проби – 72,19 гривні за грам;

999 проби – 77,96 гривні за грам.

Закупівельна ціна банківського срібла найвищої категорії сьогодні також змінилась. Вона складає – 82,15 гривні за грам, повідомляє НБУ.

Як змінилась вартість золота та срібла на світовому ринку сьогодні?