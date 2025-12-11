Як змінилась ціна на лом золота 11 грудня?
На вартість лому впливає багато факторів. Зокрема, ситуація на світовому ринку, пише 24 Канал.
Як повідомляє НБУ, залежно від проби закупівельна ціна на лом золота така:
- якщо виріб має 333 пробу – 1 861,71 гривні за грам
- 375 пробу – 2 096,52 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 795,36 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 259,38 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 270,57 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 193,03 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 031,64 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 585,12 гривні за грам.
Потрібно розуміти, що саме пробою визначається частка чистого металу у сплаві. Аби вирахувати відсоток, потрібно вказане на виробі значення розділити на 10. Наприклад, якщо на золоті зафіксовано 583, там – 58,3% золота.
Скільки коштує срібло у брухті?
Вартість срібла у ломі, залежно від проби, 11 грудня така:
- для 375 проби, закупівельна ціна – 29,27 гривні за грам
- 500 проби – 39,02 гривні за грам;
- 750 проби – 58,53 гривні за грам;
- 800 проби – 62,43 гривні за грам;
- 830 проби – 64,77 гривні за грам;
- 875 проби – 68,29 гривні за грам;
- 900 проби – 70,24 гривні за грам;
- 925 проби – 72,19 гривні за грам;
- 999 проби – 77,96 гривні за грам.
Закупівельна ціна банківського срібла найвищої категорії сьогодні також змінилась. Вона складає – 82,15 гривні за грам, повідомляє НБУ.
Як змінилась вартість золота та срібла на світовому ринку сьогодні?
Золото впало в ціні на 0,3%. Цьому сприяло рішення знизити ставку ФРС 10 грудня. Ціна унції цього металу сьогодні – 4 217,09 долара.
Вартість срібла, своєю чергою, зросла на 1%. Вона сягнула – 62,39 долара за унцію. Водночас максимум за сесію сягав – 62,88 долара за унцію.