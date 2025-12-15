Що відомо про покупку Китаєм бразильських копалин?
Загалом на покупку бразильських копалин Китаєм було витрачено майже 1 мільярд доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
CMOC Group – це наразі один із найбільших гірничодобувних концернів Китаю. Саме ця компанія придбала бразильську Equinox Gold.
Щодо цієї угоди відомі такі деталі:
- загалом в угоді йдеться про 2 компанії Equinox: Leagold LatAm Holdings BV та Luna Gold;
- як відомо, Equinox отримає спочатку 900 мільйонів доларів готівкою;
- потім через рік ще буде здійснено умовний платіж – 115 мільйонів доларів.
Зауважимо, що після завершення цієї угоди, згідно із заявою CMOC, річний видобуток золота відчутно зросте. Як відомо, він збільшиться на 8 тонн на рік (саме такий потенціал придбаних шахт).
Загальний видобуток потенційно зросте до понад 20 тонн після початку роботи однієї з шахт в Еквадорі. Очікується, що угода буде завершена в першому кварталі наступного року,
– зазначило видання.
Зверніть увагу! Ця угода має зміцнити позиції CMOC у Латинській Америці.
Що відбувається на ринку металів зараз?
Наразі вартість золота та світла наближається до 36-річного рекорду. Імовірно, ці метали дорожчатимуть далі. Зокрема, золото зросло в ціні за рік на понад 60%. А от срібло подорожчало – на більш як 100%.
Зросла також вартість міді. Ціна цього металу збільшилась на понад 30%. Така ситуація виникла через високе споживання, а також – простої шахт.
Вартість інших металів протягом 2025 року зростала внаслідок виникнення низки факторів. Зокрема, причиною цього стало збільшення попиту на інвестиційні активи.