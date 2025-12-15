Що відомо про покупку Китаєм бразильських копалин?

Загалом на покупку бразильських копалин Китаєм було витрачено майже 1 мільярд доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

CMOC Group – це наразі один із найбільших гірничодобувних концернів Китаю. Саме ця компанія придбала бразильську Equinox Gold.

Щодо цієї угоди відомі такі деталі:

загалом в угоді йдеться про 2 компанії Equinox: Leagold LatAm Holdings BV та Luna Gold;

як відомо, Equinox отримає спочатку 900 мільйонів доларів готівкою;

потім через рік ще буде здійснено умовний платіж – 115 мільйонів доларів.

Зауважимо, що після завершення цієї угоди, згідно із заявою CMOC, річний видобуток золота відчутно зросте. Як відомо, він збільшиться на 8 тонн на рік (саме такий потенціал придбаних шахт).

Загальний видобуток потенційно зросте до понад 20 тонн після початку роботи однієї з шахт в Еквадорі. Очікується, що угода буде завершена в першому кварталі наступного року,

– зазначило видання.

Зверніть увагу! Ця угода має зміцнити позиції CMOC у Латинській Америці.

Що відбувається на ринку металів зараз?