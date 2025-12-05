Скільки можна отримати за грам золотого брухту зараз?

На закупівельну ціну на золотий лом також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 4 грудня, вартість золотого лому для виробів, що мають 333 пробу складала – 1 865,49 гривні за грам. Інші ціни змінились так:

для виробів, які мають 375 пробу, ціна – 2 100,77 гривні за грам;

500 пробу – 2 801,03 гривні за грам;

583 пробу – 3 266,00 гривні за грам;

585 пробу – 3 277,21 гривні за грам;

750 пробу – 4 201,55 гривні за грам;

900 пробу – 5 041,85 гривні за грам;

999 пробу – 5 596,46 гривні за грам.

Важливо знати! Проба показує на частку чистого металу у сплаві. Потрібно просто вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 750, там 75% чистого золота.

Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?

НБУ змінив закупівельні ціни і на банківське золото:

5 658,65 гривні за грам – банківське золото найвищої категорії;

5 641,67 гривні за грам – метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;

5 602,06 гривень за грам – золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.

Що відбувається з цінами на золото та срібло зараз?