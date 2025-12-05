Скільки можна отримати за грам золотого брухту зараз?
На закупівельну ціну на золотий лом також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 4 грудня, вартість золотого лому для виробів, що мають 333 пробу складала – 1 865,49 гривні за грам. Інші ціни змінились так:
- для виробів, які мають 375 пробу, ціна – 2 100,77 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 801,03 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 266,00 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 277,21 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 201,55 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 041,85 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 596,46 гривні за грам.
Важливо знати! Проба показує на частку чистого металу у сплаві. Потрібно просто вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 750, там 75% чистого золота.
Скільки можна отримати, якщо здати банківське золото?
НБУ змінив закупівельні ціни і на банківське золото:
- 5 658,65 гривні за грам – банківське золото найвищої категорії;
- 5 641,67 гривні за грам – метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
- 5 602,06 гривень за грам – золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.
Що відбувається з цінами на золото та срібло зараз?
Сьогодні золото зросло в ціні всього на 0,1%. Одна унція коштувала – 4 211,19 долара. Для порівняння, ціновий максимум золота у 2025 році складав – 4 381,21 долара.
А от срібло 4 грудня подешевшало на 2,5%. Цей метал має ціну – 56,99 долара за унцію. А от максимум для срібла був встановлений цієї середи і він сягнув – 58,98 долара за унцію.