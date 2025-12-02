Що впливає на ціну золота зараз?

До того ж аналітики очікують публікації ключових економічних даних США напередодні засідання ФРС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ця країна допомагає дорого продавати російську нафту: ГУР розкрило шокуючу схему

Ціна золота під час сьогоднішньої сесії впала на 1,4%. Вартість цього металу сягнула – 4 173,91 долара за унцію.

Ми перебуваємо в тенденції продовження тренду, яка зрештою призведе до прориву вгору, і мені все ще подобається ціна золота на 5000 доларів на початку нового року,

– наголосив віцепрезидент і старший стратег з металів у Zaner Metals Пітер Грант.

Зауважимо, що нещодавні дані показали поступове охолодження економіки США. До того ж є певні сигнали від представників ФРС про зниження ставки.

Зверніть увагу! Ринок очікує засідання ФРС на наступному тижні, оскільки там буде ухвалення рішення про ставку. Більшість вважає, що цей показник знизиться на 25 базисних пунктів. Зараз трейдери оцінюють цю імовірність у 87%.

Як показують дані Всесвітньої золотої ради, Центробанки купили у жовтні 53 тонни золота. Це на 36% більше ніж у вересні.

Що відбувається з вартістю срібла?

Нещодавно срібло сягнуло рекордного рівня – 58,83 долара, повідомляє Reuters. Сьогодні цей метал знизився на 0,4% і тепер коштує – 57,42 долара за унцію.

Цікаво! З початку року срібло зросло на понад 100%.

Нових причин нещодавнього стрибка цін на срібло не було. Однак відомі причини залишаються актуальними, а саме обмежена пропозиція, що відображається в низьких запасах на Шанхайських біржах

– повідомляється в записці Commerzbank.

Також в цій записці зазначається, що срібло, імовірно продовжить зростати. У наступному році цей метал може збільшитись в ціні до 59 доларів.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?