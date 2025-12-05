Сколько можно получить за грамм золотого лома сейчас?
На закупочную цену на золотой лом также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Цены стабилизируются: как украинские атаки на российские НПЗ влияют на нефтяной рынок
По состоянию на 4 декабря, стоимость золотого лома для изделий, имеющих 333 пробу составляла – 1 865,49 гривны за грамм. Другие цены изменились так:
- для изделий, которые имеют 375 пробу, цена – 2 100,77 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 801,03 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 266,00 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 277,21 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 201,55 гривны за грамм;
- 900 пробу – 5 041,85 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 596,46 гривны за грамм.
Важно знать! Проба показывает на долю чистого металла в сплаве. Нужно просто указанное значение разделить на 10. Например, если на изделии указано 750, там 75% чистого золота.
Сколько можно получить, если сдать банковское золото?
НБУ изменил закупочные цены и на банковское золото:
- 5 658,65 гривны за грамм – банковское золото наивысшей категории;
- 5 641,67 гривны за грамм – металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;
- 5 602,06 гривен за грамм – золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.
Что происходит с ценами на золото и серебро сейчас?
Сегодня золото выросло в цене всего на 0,1%. Одна унция стоила – 4 211,19 доллара. Для сравнения, ценовой максимум золота в 2025 году составлял – 4 381,21 доллара.
А вот серебро 4 декабря подешевело на 2,5%. Этот металл имеет цену – 56,99 доллара за унцию. А вот максимум для серебра был установлен в эту среду и он достиг – 58,98 доллара за унцию.