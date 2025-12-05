Сколько можно получить за грамм золотого лома сейчас?

На закупочную цену на золотой лом также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 декабря, стоимость золотого лома для изделий, имеющих 333 пробу составляла – 1 865,49 гривны за грамм. Другие цены изменились так:

для изделий, которые имеют 375 пробу, цена – 2 100,77 гривны за грамм;

500 пробу – 2 801,03 гривны за грамм;

583 пробу – 3 266,00 гривны за грамм;

585 пробу – 3 277,21 гривны за грамм;

750 пробу – 4 201,55 гривны за грамм;

900 пробу – 5 041,85 гривны за грамм;

999 пробу – 5 596,46 гривны за грамм.

Важно знать! Проба показывает на долю чистого металла в сплаве. Нужно просто указанное значение разделить на 10. Например, если на изделии указано 750, там 75% чистого золота.

Сколько можно получить, если сдать банковское золото?

НБУ изменил закупочные цены и на банковское золото:

5 658,65 гривны за грамм – банковское золото наивысшей категории;

5 641,67 гривны за грамм – металл, который требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества;

5 602,06 гривен за грамм – золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов.

Что происходит с ценами на золото и серебро сейчас?