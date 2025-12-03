Яка вартість золотого лому сьогодні?

Вартість золотого лому залежить від тенденцій на світовому ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Ціна нафти зростає: новий наслідок переговорів Кремля та США

Також на вартість золота впливає проба:

якщо на виробі вказано, що він має 333 пробу – 1 869,62 гривні за грам

якщо вказано 375 пробу – 2 105,43 гривні за грам;

500 пробу – 2 807,24 гривні за грам;

583 пробу – 3 273,24 гривні за грам;

585 пробу – 3 284,46 гривні за грам;

750 пробу – 4 210,85 гривні за грам;

900 пробу – 5 053,02 гривні за грам;

999 пробу – 5 608,86 гривні за грам.

Потрібно розуміти, що проба вказує на частку чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно вказане значення розділити на 10. Тобто, наприклад, якщо на золотому виробі – 585, там – 58,5% чистого металу у сплаві.

Що відбувається з цінами на банківське золото?

Вартість банківського золота залежить від категорії. Як зазначає НБУ, закупівельні ціни, встановлені такі:

банківське золото найвищої якості коштує – 5 671,18 гривні за грам;

цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 654,17 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 614,47 гривні за грам.

Як змінилась вартість дорогоцінних металів на світовому ринку 3 грудня 2025?

Ціна золота майже не змінилась за сесію. Сьогодні одна унція коштувала – 4 207,60 долара.

Срібло сьогодні дещо здешевшало. Воно впало на ціні – на 0,5%. Тепер унція має вартість – 58,15 долара.

Платина сьогодні зросла в ціні на 0,6%. Унція цього металу тепер коштує – 1 647,75 долара.

Цікаво! За 2025 рік золото зросло в ціні на понад 60%. А от срібло здорожчало на 101%.