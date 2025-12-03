Яка вартість золотого лому сьогодні?
Вартість золотого лому залежить від тенденцій на світовому ринку, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Також на вартість золота впливає проба:
- якщо на виробі вказано, що він має 333 пробу – 1 869,62 гривні за грам
- якщо вказано 375 пробу – 2 105,43 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 807,24 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 273,24 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 284,46 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 210,85 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 053,02 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 608,86 гривні за грам.
Потрібно розуміти, що проба вказує на частку чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно вказане значення розділити на 10. Тобто, наприклад, якщо на золотому виробі – 585, там – 58,5% чистого металу у сплаві.
Що відбувається з цінами на банківське золото?
Вартість банківського золота залежить від категорії. Як зазначає НБУ, закупівельні ціни, встановлені такі:
- банківське золото найвищої якості коштує – 5 671,18 гривні за грам;
- цей метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 654,17 гривні за грам;
- золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 614,47 гривні за грам.
Як змінилась вартість дорогоцінних металів на світовому ринку 3 грудня 2025?
Ціна золота майже не змінилась за сесію. Сьогодні одна унція коштувала – 4 207,60 долара.
Срібло сьогодні дещо здешевшало. Воно впало на ціні – на 0,5%. Тепер унція має вартість – 58,15 долара.
Платина сьогодні зросла в ціні на 0,6%. Унція цього металу тепер коштує – 1 647,75 долара.
Цікаво! За 2025 рік золото зросло в ціні на понад 60%. А от срібло здорожчало на 101%.