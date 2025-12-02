Які ціни на нафту зараз?
На вартість нафти впливає і виробник, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Сьогодні, залежно від марки, ціна за барель така:
- Нафта Brent має ціну – 62,99 долара за барель.
- Американська нафта WTI торгується по – 59,18 долара за барель.
- Російська Urals – 54,22 долара за барель.
Що вплинуло на вартість нафти 2 грудня?
Вартість нафти залишається стабільною. Аналітики "оцінили" та врахували існуючі ризики, зазначає Reuters.
Які фактори впливають на ціну нафти:
- удари українських безпілотників по енергетичних об'єктах Росії;
- напруга між США та Венесуелою;
- переговори, щодо мирної угоди в Україні;
- також вагому роль відіграли неоднозначні очікування, відносно запасів палива в США.
Нагадаємо! На вихідних Україна "уразила" Каспійський трубопровідний консорціум. Це відчутно вдарило по ринку нафти. В понеділок стало відомо, що консорціум частково поновив роботу.
Президент США Дональд Трамп обговорив зі своїми головними радниками кампанію тиску на Венесуелу, повідомив високопосадовець США. У суботу Трамп заявив, що повітряний простір над Венесуелою та навколо неї слід вважати "повністю закритим", не надавши додаткових подробиць,
– наголошує видання.
Свою роль в ціні нафти відіграв і рівень видобутку ОПЕК+. За рішенням організації, ситуація виглядатиме так:
- у грудні рівень видобутку незначно збільшиться;
- а у першому кварталі 2026 року – видобуток збільшуватись не буде.
Що ще важливо знати про нафту зараз?
США впровадили санкції проти російських гігантів "Лукойла" та "Роснєфті". Відомо стало про ці обмеження ще в кінці жовтня. Проте набрали чинності вони лише 21 листопада. Наслідком впровадження цих обмежень стало те, що НПЗ з Індії та Китаю почали відмовлятися від нафти з Росії.
Україна також впровадила санкції проти російської нафти. Ці обмеження синхронізовані з тими, які впровадив США.
Угорщина не поспішає відмовлятися від енергоносіїв з Росії. Щобільше, Орбан категорично проти ухвалення цього рішення.