Які ціни на золотий брухт 28 листопада?
Вартість золота у брухті залежить від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
На 28 листопада 2025 року, встановлені такі ціни:
- якщо виріб має 333 пробу, закупівельна ціна складає – 1 840,34 гривні за грам
- 375 пробу – 2 072,46 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 763,28 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 221,98 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 233,04 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 144,92 гривні за грам;
- 900 пробу – 4 973,90 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 521,03 гривні за грам.
Важливо! Проба показує скільки чистого металу у складі сплаву. Аби визначити відсоток, необхідно вказане значення розділити на 10. Наприклад, у 585 пробі – 58,5% золота, 750 – 75%.
Що відбувається із вартістю банківського золота?
Як показують дані НБУ, дещо змінилися ціни на банківське золото різної категорії:
- банківське золото найвищої якості коштує – 5 582,38 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, має ціну – 5 565,63 гривні за грам;
- а золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, тепер має вартість – 5 526,56 гривні за грам.
Що відбувається з ціною на золото зараз?
28 листопада вартість золота дещо зросла. Вона збільшилась на 0,7%. Тепер одна унція коштує – 4 185,34 долара.
Імовірно, золото продовжить дорожчати і далі. Ціна цього металу до кінця року має бути на рівні 4 200 доларів за унцію. У 2026 тенденція подорожчання продовжуватиметься. Аналітики очікують ціну – 4 500 доларів за унцію, станом на середину наступного року.