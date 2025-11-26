Скільки сьогодні можна отримати, якщо здати золотий лом?

Вартість лому залежить також від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 26 листопада, закупівельні ціни Нацбанку на брухт такі:

для виробу з 333 пробою, закупівельна ціна – 1 836,30 гривні за грам

для тих виробів, які мають 375 пробу – 2 067,90 гривні за грам;

500 пробу – 2 757,21 гривні за грам;

583 пробу – 3 214,90 гривні за грам;

585 пробу – 3 225,93 гривні за грам;

750 пробу – 4 135,81 гривні за грам;

900 пробу – 4 962,97 гривні за грам;

999 пробу – 5 508,90 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого металу у складі.

Скільки можна отримати за банківське золото?

НБУ змінив закупівельні ціни на банківське золото. Сьогодні, залежно від категорії, вони такі:

для банківського золота найвищої категорії, закупівельна ціна така – 5 570,11 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, коштує – 5 553,40 гривні за грам;

а от цей дорогоцінний метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 514,41 гривні за грам.

Що відбувається з ціною на золото зараз?