Що відбувається в російській економіці зараз?

Очікується, що дефіцит бюджету у 2025 має сягнути майже 6 трильйонів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

За перші 9 місяців 2025 року бюджети 56 російських регіонів показали дефіцит сумарно – 169,2 мільярда рублів. Для порівняння, торік вони мали профіцит – 849,1 мільярда рублів.

Висока ключова ставка, тиск на експортерів та скорочення бюджетного імпульсу сприяють формуванню в Росії інвестиційної паузи, що загрожує експансією на російський ринок інвесторів з дружніх країн, поскаржився глава російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін,

– наголошує розвідка.

Довідка: Грошова емісія – випуск в обіг нових грошей. Таким правом володіє виключно Центробанк країни.

Чому в Росії зростає дефіцит бюджету?

В Росії стрімко зростає дефіцит бюджету через високі витрати на війну, санкції та інші обмеження. Зараз російська влада шукає шляхи поповнення бюджету.

Зокрема, нещодавно розвідка повідомила про те, що російський уряд розширив підстави для вилучення активів росіян. Наприклад, тепер таке може відбутися, якщо:

особа опублікувала фейкову інформацію (або дані, які визнані фейковими) про російську армію;

людину визнали дезертиром;

особа була учасником організацій, які визнані "небажаними" і так далі.

Як ще Росія планує зменшувати дефіцит бюджету?