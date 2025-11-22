Яку суму вдасться виручити за золотий лом?
Сьогодні ціна золотого лому дещо нижча, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 21 листопада, регулятор встановлював таку закупівельну вартість лому:
- для виробу з 333 пробою, ціна – 1 804,42 гривні за грам
- якщо вказано 375 пробу – 2 032,01 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 709,34 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 159,09 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 169,93 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 064,01 гривні за грам;
- 900 пробу – 4 876,81 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 413,26 гривні за грам.
Важливо! Аби зрозуміти скільки чистого металу у сплаві, потрібно пробу розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 585, там 58,5% золота.
Яка ціна банківського металу?
Вартість банківського металу залежить від категорії. Зараз закупівельні ціни, за даними НБУ, такі:
- банківське золото найвищої якості має ціну – 5 473,41 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 456,99 гривні за грам;
- золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 418,68 гривні за грам.
Що ще важливо знати про золото зараз?
Колір золота вказує на склад сплаву. Наприклад, червоний відтінок дає мідь. А от білого кольору досягають завдяки нікелю чи сріблу.
Вчора вартість золота на світовому ринку знизилась. Вона впала до – 4 036,21 долара за унцію. Аналітики вважають, що вагомо золото далі знижуватись не буде. Навпаки, на середину 2026 року цей метал може подорожчати до більш як 4 500 доларів за унцію.