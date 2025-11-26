Сколько сегодня можно получить, если сдать золотой лом?

Стоимость лома зависит также от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 26 ноября, закупочные цены Нацбанка на лом следующие:

для изделия с 333 пробой, закупочная цена – 1 836,30 гривны за грамм

для тех изделий, которые имеют 375 пробу – 2 067,90 гривны за грамм;

500 пробу – 2 757,21 гривны за грамм;

583 пробу – 3 214,90 гривны за грамм;

585 пробу – 3 225,93 гривны за грамм;

750 пробу – 4 135,81 гривны за грамм;

900 пробу – 4 962,97 гривны за грамм;

999 пробу – 5 508,90 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого металла в составе.

Сколько можно получить за банковское золото?

НБУ изменил закупочные цены на банковское золото. Сегодня, в зависимости от категории, они такие:

для банковского золота наивысшей категории, закупочная цена такая – 5 570,11 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества, стоит – 5 553,40 гривны за грамм;

а вот этот драгоценный металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 514,41 гривны за грамм.

Что происходит с ценой на золото сейчас?