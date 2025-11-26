Чому росте ціна золота?
Сьогодні вартість золота зросла на 0,7%. Тепер унція коштує – 4 159,23 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Для порівняння, за даними Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд у 2025. Ціна цього металу тоді склала – 4 381,21 долара за унцію.
Також на вартість золота вплинуло очікування зниження ставки ФРС у грудні. Зараз ймовірність, що це відбудеться складає – 83%. Для порівняння, тиждень тому можливість зниження оцінювали у 30%.
Нагадаємо! У грудні ставка ФРС може знизитись на 25 базисних пунктів. Потрібно розуміти, що для золота це найкращий час. Річ у тім, що воно почуває себе добре в умовах низьких процентних ставок.
Аналітики передбачають, що вартість золота зміниться так:
- на кінець року вартість унції золота сягне – 4 200 доларів;
- а от на середину 2026 року ціна золота буде – 4 500 доларів за унцію.
Дані, опубліковані у вівторок, показали, що роздрібні продажі в США у вересні зросли менше, ніж очікувалося, тоді як ціни виробників відповідали очікуванням. Споживча впевненість у США також послабшала у листопаді, оскільки домогосподарства стали більше стурбовані роботою та своїми фінансовими перспективами,
– повідомляє видання.
Зауважимо, що інвестори зараз очікують на щотижневий звіт про кількість заявок на допомогу з безробіття в США. Ця інформація буде опублікована сьогодні, дещо пізніше.
Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?
Спотова вартість срібла зросла. Сьогодні вона збільшилась на 1,3%. Тепер цей метал коштує – 52,09 долара за унцію.
Платина зросла в ціні на 0,4%. Вона сягнула – 1 559,96 долара за унцію.
Паладій подорожчав на 0,1%. Унція цього металу сягнула – 1 398,79 долара.