Скільки зараз коштує платина?

Декілька днів тому, а саме станом на 21 листопада, платина впала нижче 1 490 доларів за унцію, що є мінімумом за останні 2 місяці, передає 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

Натомість за останні 4 тижні платина втратила 4,3%, а за останні 12 місяців зросла на 54,88%. Як пояснюють, такий спад трапився через те, що трейдери зміцнили впевненість у тому, що Федеральна резервна система збереже ставки незмінними у грудні.

Натомість станом на 23 листопада ціна зросла й зупинилася на рівні 1 510 доларів за тройську унцію. За теперішнім курсом долара НБУ, це понад 63 тисячі за унцію.

Цікаво, що за даними World Platinum Investment Council, у світі прогнозується третій поспіль значний дефіцит на ринку платини на рівні 692 тисяч унцій.

Наразі пропозиція платини залишається обмеженою, знизившись на 2% у річному обчисленні – до 7 129 тисяч унцій у 2025 році.

Важливість платини полягає у тому, що вона має унікальні властивості, такі як високу стійкість до корозії та кислот, а також високу температуру плавлення та міцності.

Нагадуємо! Тройська унція становить приблизно 31,10 грама. Таку одиницю вимірювання використовують для ваги дорогоцінних металів, а це золото, срібло та інші.

Яку вартість треба віддати за золото?