У якій країні найбільше золота?

Серед десятка країн із найбільшими офіційними запасами дорогоцінного металу у 2025 році є як США, так і Росія, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані World Gold Council.

На першому місці традиційно стоять США, які зберігають приблизно 8 133 тонни золота. Цей показник робить США беззаперечним лідером у світі за обсягом золотих резервів.

Друге місце займає Німеччина з 3 350 тоннами, а на третьому — Італія, яка має близько 2 451 тонна золота.

Далі йдуть Франція – 2 437 тонн, Росія – 2 329 тонн, Китай – 2 303 тонни. Росія та Китай останніми роками активно нарощують золоті запаси, зменшуючи залежність від долара.

Серед менших за розміром країн, але з вагомими запасами, є Індія – 880 тонн, Японія – 846 тонн, Туреччина – 641,28 тонни й Нідерланди – 612 тонн.

Видання Visual Capitalist пише, що за всю історію світу з родовищ було піднято десь 216 тисяч тонн золота. А найбільше видобули цього дорогоцінного металу після 1950 року, коли з'явилися кар'єри та сучасні методи вилучення металу з руди.

Цікаво! Показник золотих резервів в Україні станом на сьогодні склав понад 27 тонн дорогоцінного металу.

Як ціни на золото змінилися?

За даними Bloomberg, ціни на золото залишаються відносно стійкими після тривалого зростання, оскільки учасники ринку продовжують оцінювати перспективи подальшого зниження ставок у 2026 році.

Річ у тім, що після рішення Федеральної резервної системи про зниження ключової ставки інвестори побачили пом'якшення монетарної політики.

Тиск на ринок частково змінився у бік обережності після того, як деякі рішення та коментарі посадовців ФРС викликали невизначеність щодо того, скільки саме пом'якшень монетарної політики відбудеться наступного року.

Загалом цього року золото в ціні зросло на близько 60%, що є одним із найвищих показників за десятиліття, зазначалося у виданні mint.

Зверніть увагу! Наприкінці робочого цього ціна на золото піднялася вище 4 300 доларів за унцію, протестувавши рекордні максимуми, досягнуті в жовтні, свідчать дані TradingEconomics.

Скільки можна отримати за золотий лом?