Скільки золота отримує Китай з Росії?

Торік фізичні поставки золота з Росії в Китай стали більшими на 800%, ніж у 2024, повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

Відповідно, зросли і грошові надходження. Вони збільшились у 14,6 раза – до 3,29 мільярда доларів.

Важливо! Ці показники стали найбільшими за всю історію торгівельних відносин у царині золота між Росію та Китаєм.

Найбільший стрибок було зафіксовано у грудні 2025 року. Тоді цей експорт сягнув – 10 тонн. Водночас загальна сума склала – 1,35 мільярда доларів.

Для порівняння, за 11 місяців 2025 року, Китай придбав російського золота на майже – 1,9 мільярда доларів загалом, повідомляє Deutsche Welle. При цьому, з січня по вересень Китай купив у Росії золота всього на 9 мільйонів доларів. Тобто, основні постачання відбувались у жовтні, листопаді та грудні.

Звідки Китай отримує найбільше золота?

Росія займає 7 місце серед постачальників золота до Китаю. Наразі лідером постачань лишається саме Швейцарія – 25,73 мільярда доларів.

Також вагомі обсяги цього металу Китай отримує з:

Канади – 11,06 мільярдів доларів;

ПАР – 9,42 мільярда доларів;

Австралії – 8,77 мільярда доларів.

Цікаво! У 2024 році Росія займала 11 місце серед експортерів золота в Китай.

Що ще важливо знати про постачання золота у Китай?