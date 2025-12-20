Где больше всего золота на украинской территории?
Золото Украины сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Полезные ископаемые Украины".
В то же время золоторудных районов на территории этих провинций больше. Всего их 6.
Сейчас золото по территории Украины распределяется так:
- провинция "Украинский щит"
Наибольшее количество золотых запасов находится именно на этой территории. Здесь есть 6 основных изученных месторождений:
- Сергеевское месторождение;
- Майское месторождение;
- Клинцовское;
- Юрьевское;
- месторождение "Золотая Балка";
- месторождение "Широкая Балка".
Заметим, что на этой территории находится 75 – 80% от всех украинских запасов. Именно эта провинция имеет самый большой потенциал. Как говорят эксперты, здесь, вероятно, есть другие месторождения, которые еще не открыты и не изучены.
- Карпатская золотоносная провинция
Именно здесь находится примерно 15% от всех украинских запасов. Самыми известными на этой территории являются месторождения – Мужиевское, Береговское и Сауляк.
- Донбасская золоторудная провинция
Сейчас считается, что здесь находится 10% от всех украинских запасов золота. Однако эксперты видят гораздо больший потенциал в этой территории.
Интересно! Именно на этой территории обнаружены месторождения коренного и россыпного золота.
Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– отмечается в публикации.
Какие запасы золота имеет Украина потенциально?
Потенциальные запасы золота в Украине составляют почти 3 тысячи тонн. Больше всего, как считают эксперты, "спрятано" на территории "Украинского щита" – ориентировочно 2 400 тонн, сообщат Госгеонедра.
А потенциал у других провинций такой:
- Донбасская золоторудная провинция имеет значительный потенциал, что составляет – 400 тонн;
- Карпатская золотоносная провинция имеет ощутимо меньший запас, примерно – 55 тонн.
Какова стоимость золота на мировом рынке?
В 2025 году золото выросло в цене почти на 65%. Рекорд стоимости этого металла был установлен в октябре, тогда оно стоило – 4 381,21 доллара за унцию.
В то же время в пятницу 19 декабря стоимость золота в течение сессии снизилась. Тогда она была на уровне – 4 326,37 доллара за унцию.