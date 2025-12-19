Коли Україна має віддати кредит від ЄС?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має повернути кредит. Проте це відбуватиметься лише, коли Росія виплатить репарації, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі 2 роки, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити.

Зауважимо, що країни ЄС узгодили допомогу Україні через запозичення Євросоюзу на ринках капіталу. Загальна сума – 90 мільярдів євро, повідомив у Х голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас діятимуть такі правила:

  • заморожені російські активи будуть і надалі заблоковані;
  • до того ж ЄС матиме право використовувати наявні грошові залишки для забезпечення фінансування цього кредиту.

Що ще важливо знати про кредит для України зараз?

  • У фінансуванні цього кредиту не братиме участь низка країн. Йдеться про Угорщину, Словаччину та Чехію.

  • Ці кошти Україна має витратити не тільки на оборону. Також допомога буде використана для підтримки бюджету.

  • Такий кредит не є допомогою в рахунок заморожених російських активів, як очікувалось раніше. ЄС не зміг домовитися з Бельгією. Саме тому союзники України ухвалили альтернативний варіант – кредит під 0%.