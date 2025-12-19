Коли Україна має віддати кредит від ЄС?

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має повернути кредит. Проте це відбуватиметься лише, коли Росія виплатить репарації, повідомляє 24 Канал з посиланням на президентку Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Ми зібралися з чіткою метою вирішити фінансові потреби України на найближчі 2 роки, і я дуже рада повідомити, що нам це вдалося. Ми досягли угоди, яка дозволяє повністю їх забезпечити.

Зауважимо, що країни ЄС узгодили допомогу Україні через запозичення Євросоюзу на ринках капіталу. Загальна сума – 90 мільярдів євро, повідомив у Х голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас діятимуть такі правила:

заморожені російські активи будуть і надалі заблоковані;

до того ж ЄС матиме право використовувати наявні грошові залишки для забезпечення фінансування цього кредиту.

Що ще важливо знати про кредит для України зараз?