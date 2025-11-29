У золотій гонці лідерує не Китай: яка з країн має найбільші запаси
- США лідирують за запасами золота, за ними йдуть Німеччина, Італія, Франція, Росія та Китай.
- Центральні банки Казахстану, Бразилії, Туреччини, Гватемали та Китаю активно поповнюють свої золоті резерви.
Попри активне накопичення запасів золота Китай не лідерує у рейтингу із найвищими показниками золотих резервів у 2025 році. Якщо Китай має офіційно підтверджені запаси в понад 2 тисячі тонн, то лідер – понад 8 тисяч тонн.
Які країни мають найвищі золоті резерви?
На першому місці за запасами золота у III кварталі 2025 року перебувають США із запасами золота в 8 133 тонни, передає 24 Канал з посиланням на Всесвітню золоту раду.
Читайте також Тисячі гривень за декілька грамів: за скільки можна здати золотий лом сьогодні
- Натомість на другому місце європейська країна, а саме Німеччина, яка має золоті запаси на рівні 3 350 тонни.
- Третє місце розділяють Італія та Франція, які мають майже однакові золоті резерви – 2 451, 84 та 2 437 тонни відповідно.
- Четверту сходинку щодо золотих резервів тримає Росія з показником в 2 329,63 тонни.
- А замикає п'ятірку Китай, який має 2 303,51 тонни золотих резервів.
Що таке офіційні золоті резерви: це запаси золота в злитках, про які повідомляють центральні банки та аналогічні державні установи країни.
Натомість серед тих, хто у III кварталі активно купляв золото, накопичуючи запаси, є такі країни:
- Центральний банк Казахстану офіційно додав 18,21 тонни золота до своїх резервів,
- Центральний банк Бразилії також закупив золото – 15,49 тонни,
- Туреччина накопичила до своїх резервів десь 6,52 тонни золота,
- Гватемала наростила резерви на 6,13 тонни золота,
- А Китай у цьому списку опинився з показником в майже 5 тонн.
У Reuters йдеться про те, що Китай вже 11 місяців поспіль активно купляє золото, хоч ніколи офіційно не пояснює, навіщо так робить.
Натомість Польща також почала поповнювати офіційні золоті резерви, але з причини, яка стосується, війни в Україні, зокрема через загрозу її економіки.
Де у світі найбільше видобувають золото?
За результатами 2024 року найбільше золота серед інших країн у світі видобув Китай, а саме понад 380 тонн дорогоцінного металу. Крім того, країна активно накопичує золоті запаси через те, що хоче зменшити залежність від долара США.
Росія є другою країною у світі за видобутком золота, при цьому маючи чималі запаси у власних надрах. Процес видобутку відбувається здебільшого в Сибіру та на Далекому Сході, а обсяг сягнув 330 тонн золота торік.
А третьою країною з видобутку золота стала Австралія із показником у 2024 році на рівні 284 тонн.