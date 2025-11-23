Де знаходяться запаси золота в Україні?
Вважається, що основні запаси золота в Україні знаходяться у 3 основних провінціях, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Корисні копалини України".
Зверніть увагу! А от золоторудних районів на території цих провінцій загалом налічується – 6.
Де найбільше запасів золота:
- провінція "Український щит"
На цій території багато родовищ. Вважається, що є 6 основних:
- Сергіївське родовище;
- Клинцівське;
- Майське;
- Юр'ївське;
- Золота Балка, а також Широка Балка.
Це родовища, які були добре вивчені. Імовірно, в реальності, запасів золота там значно більше.
Цікаво! Вважається, що в цій провінції десь 75 – 80% від українських загальних ресурсів золота.
- Карпатська золотоносна провінція
Найвідомішим родовищем на цій території є Мужіївське. Також саме тут знаходяться Берегівське та Сауляк.
Важливо! Тут приблизно 15% від усіх ресурсів золота.
- Донбаська золоторудна провінція
Тут, станом на зараз, відомо про запаси, які рівні приблизно 10% від загальної кількості. Проте, з великою імовірністю, золота у цій зоні значно більше.
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– зазначають експерти.
Скільки золота має Україна насправді?
Як повідомляють Держгеонадра, прогнозовані запаси золота в Україні складають приблизно 3 тисячі тонн. Розподіляються вони так:
- провінція "Український щит" потенційно має запаси – 2 400 тонн;
- Донбаська золоторудна провінція – 400 тонн;
- Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн.
Що ще важливо знати про золото зараз?
Станом на п'ятницю (21 листопада), золото дещо подешевшало. Його ціна складала – 4 036,21 долара за унцію.
У 2025 році рекорд ціни золота був встановлений 20 жовтня. Саме тоді унція золота сягнула – 4 381,21 долара.
