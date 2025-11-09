Де найбільші запаси золота?
США мають запаси у розмірі – 8 133,5 тонни золота, повідомляє 24 Канал з посиланням на Всесвітню золоту раду.
На другому місці за рівнем запасів Німеччина. Зараз там – 3 350,3 тонни золота.
Цікаво! Саме Німеччина має найбільші запаси золота в Європі.
Також значні запаси мають:
- Італія – майже 2 451,8 тонни золотих запасів;
- Франція – 2 437 тонн золотих запасів;
- Росія – 2 329,6 тонни золотих запасів;
- Китай – 2 303,5 тонни золотих запасів;
- Індія – 880,2 тонни золотих запасів;
- Японія – 846 тонн золотих запасів.
Зверніть увагу! Запаси золота в Україні складають орієнтовно – 27,4 тонни золота.
Чи може Україна видобувати золото?
Як повідомляють "Корисні копалини України", на українській території є 3 основні провінції, де знаходяться найбільші запаси золота. Найбільші поклади на "Українському щиті". Також значні запаси у Карпатській та Донбаській золоторудних провінціях.
Україна має значний потенціал для видобутку золота. Загалом він складає приблизно – 3 тисячі тонн.