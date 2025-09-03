Яка країна видобуває найбільше золота?

У 2024 році саме Китай видобув найбільше золота серед всіх країн світу, приблизно – 380,2 тонни. Цей показник склав орієнтовно 10% від загальносвітового об'єму, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.

Читайте також Прибутки лише падають: що насправді відбувається у нафтовій галузі Росії

Зверніть увагу! Китай також є найбільшим споживачем золота. Йдеться не тільки про виготовлення ювелірних виробів. Пекін також накопичує значну кількість золотих запасів. Таким чином Китай хоче зменшити залежність від американської валюти.

Де ще був значний видобуток золота:

Росія

Росія має значні запаси золота. Переважно цей дорогоцінний метал добувається в Сибіру та на Далекому Сході. Загалом за 2024 рік обсяг видобутку склав – 330 тонн.

Австралія

В Австралії добре розвинена золотовидобувна промисловість. Найбільші родовища знаходяться у штаті Західна Австралія (він займає майже третину країни). За 2024 рік видобуток склав – 284 тонни золота.



Де добули найбільше золота у 2024 році / Інфографіка World Gold Council

Що відбувається з золотом у світі?