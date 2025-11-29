Які країни мають найвищі золоті резерви?

На першому місці за запасами золота у III кварталі 2025 року перебувають США із запасами золота в 8 133 тонни, передає 24 Канал з посиланням на Всесвітню золоту раду.

Натомість на другому місце європейська країна, а саме Німеччина, яка має золоті запаси на рівні 3 350 тонни.

Третє місце розділяють Італія та Франція, які мають майже однакові золоті резерви – 2 451, 84 та 2 437 тонни відповідно.

Четверту сходинку щодо золотих резервів тримає Росія з показником в 2 329,63 тонни.

А замикає п'ятірку Китай, який має 2 303,51 тонни золотих резервів.

Що таке офіційні золоті резерви: це запаси золота в злитках, про які повідомляють центральні банки та аналогічні державні установи країни.

Натомість серед тих, хто у III кварталі активно купляв золото, накопичуючи запаси, є такі країни:

Центральний банк Казахстану офіційно додав 18,21 тонни золота до своїх резервів,

Центральний банк Бразилії також закупив золото – 15,49 тонни,

Туреччина накопичила до своїх резервів десь 6,52 тонни золота,

Гватемала наростила резерви на 6,13 тонни золота,

А Китай у цьому списку опинився з показником в майже 5 тонн.

У Reuters йдеться про те, що Китай вже 11 місяців поспіль активно купляє золото, хоч ніколи офіційно не пояснює, навіщо так робить.

Натомість Польща також почала поповнювати офіційні золоті резерви, але з причини, яка стосується, війни в Україні, зокрема через загрозу її економіки.

Де у світі найбільше видобувають золото?