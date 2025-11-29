В золотой гонке лидирует не Китай: какая из стран имеет наибольшие запасы

Несмотря на активное накопление запасов золота Китай не лидирует в рейтинге с самыми высокими показателями золотых резервов в 2025 году. Если Китай имеет официально подтвержденные запасы в более 2 тысяч тонн, то лидер – более 8 тысяч тонн.

Какие страны имеют самые высокие золотые резервы?

На первом месте по запасам золота в III квартале 2025 года находятся США с запасами золота в 8 133 тонны, передает 24 Канал со ссылкой на Всемирный золотой совет.

Зато на втором месте европейская страна, а именно Германия, которая имеет золотые запасы на уровне 3 350 тонн.

Третье место разделяют Италия и Франция, которые имеют почти одинаковые золотые резервы – 2 451, 84 и 2 437 тонны соответственно.

Четвертую строчку по золотым резервам держит Россия с показателем в 2 329,63 тонны.

А замыкает пятерку Китай, который имеет 2 303,51 тонны золотых резервов.

Что такое официальные золотые резервы: это запасы золота в слитках, о которых сообщают центральные банки и аналогичные государственные учреждения страны.

Зато среди тех, кто в III квартале активно покупал золото, накапливая запасы, есть такие страны:

Центральный банк Казахстана официально добавил 18,21 тонны золота в свои резервы,

Центральный банк Бразилии также закупил золото – 15,49 тонны,

Турция накопила в свои резервы где-то 6,52 тонны золота,

Гватемала нарастила резервы на 6,13 тонны золота,

А Китай в этом списке оказался с показателем в почти 5 тонн.

У Reuters говорится о том, что Китай уже 11 месяцев подряд активно покупает золото, хотя никогда официально не объясняет, зачем так делает.

Зато Польша также начала пополнять официальные золотые резервы, но по причине, которая касается, войны в Украине, в частности из-за угрозы ее экономики.

