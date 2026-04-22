Які фактори вплинули на здорожчання золота?

Укладення такої угоди між Іраном та США послабило побоювання, що може відбутися сплеск інфляції, повідомляє Reuters.

Важливо! До того ж знизилась імовірність, що високі процентні ставки утримуватимуть і надалі.

Як показує статистика, ціна золота змінилась так:

спотова вартість зросла на 0,9%, сягнувши – 4 754,89 долара за унцію;

а от ф'ючерси на золото в США з поставкою в червні подорожчали на 1,1% до 4 772,60 долара.

Зауважимо, Трамп вказав, що режим припинення вогню з Іраном діятиме протягом невизначеного терміну. Проте тут є важливий нюанс, американський президент зробив цю заяву односторонньо. На той момент не було зрозуміло чи згодні Іран та Ізраїль продовжувати перемир'я, повідомляє Bloomberg.

Якщо припинення вогню завершиться, а бойові дії відновляться, ми побачимо зміцнення долара, зростання нафти та процентних ставок, і це має чинити тиск на ціни,

– каже аналітик Marex Едвард Меї

Потрібно розуміти важливий нюанс щодо золота. Цей метал вважається способом захисту від інфляції. Проте високі процентні ставки роблять дохідні активи більш привабливими. Відповідно, попит на злитки зменшується.

Не варто відкидати і вплив на ціну золота дискусії, щодо посади голови ФРС. Трамп намагається активно просувати свого кандидата – Кевіна Ворша. Це викликає занепокоєння щодо можливого впливу Білого Дому на подальші рішення ФРС. Ворш це заперечує.

Кандидат на посаду голови ФРС Кевін Ворш заявив у вівторок, що не давав Трампу жодних обіцянок щодо зниження процентних ставок, намагаючись запевнити сенаторів США, які обмірковують його затвердження на посаду керівника центрального банку, що він діятиме незалежно від Білого дому, проводячи широкі реформи,

– йдеться у повідомленні.

