Коли була золота лихоманка в Україні?
Краєзнавець Федір Шандор каже, що "золота лихоманка" була в Україні ще 130 років тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.
Відбувалися події на Закарпатті. Саме там місцеві пробували шукати золото в горах, надихнувшись історією про Клондайк.
Золота лихоманка в цих краях тривала лише кілька місяців і закінчилася розгоном поліції. Великих скарбів так ніхто і не знайшов,
– наголошує краєзнавець.
Проте не варто вважати, що золота в Україні немає. Якраз навпаки, на українській знаходяться значні запаси цього металу.
Цікаво! Намивали тоді золото за допомогою звичайного посуду. А промивали – через шкури, замість сіток.
Які запаси золота має Україна?
Українське золото сконцентроване у 3 основних провінціях, повідомляє ресурс "Корисні копалини України". Золото там розподіляється так:
- Провінція "Український щит" – тут знаходиться найбільше золота. Як вважають експерти, саме в цьому місці сконцентровано 75 – 80% від усіх українських запасів.
- Карпатська золотоносна провінція – у цьому місці знаходиться майже 15% від усіх запасів.
- Донбаська золоторудна провінція – приблизно 10%.
Є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– наголошує видання.
Зверніть увагу! Йдеться саме про виявлені та досліджені родовища.
Який потенціал золотих запасів має Україна?
Як вважають експерти, Україна має загальні запаси золота – майже 3 тисячі тонн. Найбільше сконцентровано саме в провінції "Український щит", там знаходиться приблизно – 2 400 тонн.
Також значні запаси золота, сконцентровані на території Донбаської золоторудної провінції. Там потенціал складає майже 400 тонн. Карпатська золотоносна провінція має дещо менші запаси – 55 тонн.