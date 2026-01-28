Як збільшилась вартість золота зараз?

Також зростанню вартості золота сприяла економічна нестабільність, повідомляє Reuters.

Вчора максимум золота сягнув – 5 181,84 долара за унцію. Загалом цей метал за 2026 рік зріс в ціні на понад 20%.

Сьогодні золото продовжило дорожчати. Його ціна збільшилась на 2%, подолавши – 5 300 доларів за унцію, повідомляє Financial Times.

Важливо! Золото зростає, зокрема, через те, що інвестори наразі вважають його достатньо надійним, аби вберегти активи.

Також зростанню золота сприяє:

ослаблення долара (на цьому тижні він впав на 1,5%, щодо основних валют);

попит Центробанків на золото.

Цікаво, що разом із золотом дорожчає і срібло. Воно збільшилось на майже 4%, сягнувши рівня – 117 доларів за унцію.

Що важливо знати про зростання золота зараз?

Трамп зробив важливу заяву. Американський президент повідомив, що падіння долара – це, навпаки, хороший знак. Зокрема, для бізнесу. Після цих слів, ситуація загострилась ще більше. Долар продовжив знижуватись. Таке падіння валюти підтримало золото. Адже цей метал став дешевшим і, відповідно, доступнішим для власників інших валют.

Ціна на золото стрімко збільшувалась. Для розуміння, лише цього понеділка вказаний метал сягнув рівня – 5 тисяч доларів за унцію.

Окрім цього, зараз ринок коригується під впливом нових сигналів з ФРС. Адже існують побоювання, щодо незалежності банку.

Цікаво! Deutsche Bank та Societe Generale прогнозують, що до кінця 2026 року золото здорожчає до – 6 тисяч доларів за унцію.