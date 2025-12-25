Скільки грошей виділяють на розвиток?

У 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме 111,5 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал із посиланням на Кабінет Міністрів України. Із загального фонду нададуть 48 мільярдів, зі спеціального фонду (гранти та пільгові кредити) – 63 мільярди.

У відомстві зазначили, що бюджет-2026 розширює фінансування публічних інвестицій – ресурсу, який держава спрямовує на модернізацію критичної інфраструктури, відновлення областей, підсилення енергетичної стійкості та розвиток транспортних, соціальних, медичних і освітніх об'єктів.

На що розподілять публічні інвестиції у 2026 році?

Публічні інвестиції зосереджені на 12 ключових напрямах. Відтак ресурс спрямовується на транспортну інфраструктуру – 41,2 млрд гривень. На модернізацію системи охорони здоров'я передбачено 19,1 мільярда гривень, зокрема, на реконструкцію лікарень і оновлення медичного обладнання.

Освітні та наукові проєкти фінансуватимуться в обсязі 17 мільярдів гривень. Зокрема, на придбання обладнання, створення та модернізації їдалень (харчоблоків) закладів освіти та продовження впровадження реформи "Нова українська школа".

А також на закупівлю шкільних автобусів та облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (забезпечення протипожежним захистом та укриттями).

Енергетична система отримає 13,6 мільярда гривень бюджетного фінансування та додатково 22,1 мільярда гривень у межах державних гарантій. "Це забезпечить підготовку до опалювального сезону 2026/2027, модернізацію генеруючих потужностей та відновлення об'єктів після російських атак", – говориться у повідомленні.

На муніципальну інфраструктуру та комунальні послуги в бюджеті закладено 9,4 млрд гривень. Соціальні об'єкти – дитячі садки, школи, інші заклади соціальної сфери – отримають 5,7 млрд гривень.

Для Державного фонду регіонального розвитку передбачено 2 мільярди гривень на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій, що мають на меті розвиток областей і територіальних громад.

Йдеться про інвестиції, які відповідають пріоритетам, цілям, завданням та заходам, визначеним, зокрема, Державною стратегією регіонального розвитку та Планом заходів з її реалізації, зазначає Мінфін. На інші напрями – цифровізацію, житлові програми, сферу публічних фінансів, довкілля, громадську безпеку та правову діяльність – у бюджеті передбачено 3,5 млрд гривень, повідомили у міністерстві.

