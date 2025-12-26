Когда была золотая лихорадка в Украине?
Краевед Федор Шандор говорит, что "золотая лихорадка" была в Украине еще 130 лет назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН.
Происходили события на Закарпатье. Именно там местные пробовали искать золото в горах, вдохновившись историей о Клондайке.
Золотая лихорадка в этих краях длилась всего несколько месяцев и закончилась разгоном полиции. Больших сокровищ так никто и не нашел,
– отмечает краевед.
Однако не стоит считать, что золота в Украине нет. Как раз наоборот, на украинской находятся значительные запасы этого металла.
Интересно! Намывали тогда золото с помощью обычной посуды. А промывали – через шкуры, вместо сеток.
Какие запасы золота имеет Украина?
Украинское золото сконцентрировано в 3 основных провинциях, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины". Золото там распределяется так:
- Провинция "Украинский щит" – здесь находится больше всего золота. Как считают эксперты, именно в этом месте сконцентрировано 75 – 80% от всех украинских запасов.
- Карпатская золотоносная провинция – в этом месте находится почти 15% от всех запасов.
- Донбасская золоторудная провинция – примерно 10%.
Есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,
– отмечает издание.
Обратите внимание! Речь идет именно о выявленных и исследованных месторождениях.
Какой потенциал золотых запасов имеет Украина?
Как считают эксперты, Украина имеет общие запасы золота – почти 3 тысячи тонн. Больше всего сконцентрировано именно в провинции "Украинский щит", там находится примерно – 2 400 тонн.
Также значительные запасы золота, сконцентрированы на территории Донбасской золоторудной провинции. Там потенциал составляет почти 400 тонн. Карпатская золотоносная провинция имеет несколько меньшие запасы – 55 тонн.