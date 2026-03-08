Хто має найбільші запаси нафти?

Абсолютним лідером планети за запасами нафти є Венесуела. На її частку припадає понад 24% запасів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), за даними Statista.

Загалом мова йде приблизно про 303 – 304 мільярди барелів нафти – це загалом 18% від усього світового обсягу "чорного золота".

Цікаво, що до 2006 року Венесуела була лише шостою за покладами нафти, але відкриття родовищ Хунін і Карабобо вивело її в топ.

Однак є нюанс: більшість венесуельської нафти – важка та надважка, що робить її переробку значно дорожчою за легку арабську нафту.

Друге місце за обсягами запасів нафти посідає Саудівська Аравія, де підтверджено близько 267 мільярдів барелів .

. Третю позицію займає Іран із резервами приблизно 209 мільярдів барелів.

До першої десятки нафтових титанів також входять Ірак, Канада, ОАЕ, Кувейт, Росія, США та Лівія.

Важливо! Країни ОПЕК на сьогодні контролюють майже 80% світових запасів нафти. Це майже 1,24 трильйона барелів із загальних 1,56 трильйона, що підтверджені у світі, пише Energy Institute.

Яка країна лідирує у Європі?

У Європі нафтове лідерство тримає одна з найбагатших та найбільш розвинених країн світу — Норвегія.

У країні розташоване найбільше нафтове родовище континенту – Йохан Свердруп. Воно знаходиться у Північному морі. Родовищем володіє консорціум потужних компаній, серед яких Equinor, TotalEnergies, Aker BP та Petoro.

На піку потужності родовище Йохан Свердруп видає до 755 000 барелів на добу.

Загалом Норвегія забезпечує близько 0,7% світового виробництва.

Країна входить до трійки лідерів за запасами серед європейських морських родовищ.

Вона також є головним експортером "чорного золота" на континенті.

Зауважте! Крім Північного моря, перспективним нафтовим регіоном вважається і Арктика. За оцінками дослідників, у цьому районі може міститися до 160 мільярдів барелів нафти.

