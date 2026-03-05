Чому доведеться згортати видобуток нафти?

Через блокаду Ормузької протоки експорт нафти фактично зупинився, тому країни не можуть збувати сировину, пише Financial Times.

Дивіться також Газ у Європі рекордно дорожчає: які є ризики для України та що буде з пальним

Ірак у вівторок першим почав офіційно скорочувати виробництво нафти, оголосивши про згортання роботи на трьох своїх найбільших нафтових родовищах. За оцінками трейдерів, це призведе до колосальних збитків:

втрати вже перевищують 2 мільйони барелів на добу;

ще 1,5 мільйона барелів можуть зникнути з ринку протягом двох днів.

Далі, ймовірно, почне зменшувати нафтовидобуток Кувейт. Це призведе до втрати ще близько 1,5 мільйона барелів нафти протягом найближчих трьох днів.

Кувейт – наступний, за ким варто стежити. Вони дуже скоро почнуть знижувати видобуток, адже перебувають у тій самій логістичній ситуації,

– говорять трейдери.

Потім, упродовж наступних п’яти днів, схожа проблема може виникнути в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

Найбільші нафтові сховища має Саудівська Аравія, але й вони не безмежні. За оцінками аналітиків, країна має не більше двох тижнів до моменту, коли їй теж доведеться зупиняти свердловини.

Сховища на нафтопереробному заводі Рас-Танура, який раніше атакували дрони, теж заповнюються: чотири з шести резервуарів для сирої нафти вже повні,

– розповів Антуан Халфф із компанії Kayrros.

Зауважте! Наразі експорт нафти Ормузькою протокою, яка є ключовим експортним шляхом у регіоні, фактично заблокований через військові дії, пише Reuters. У вівторок президент Дональд Трамп запропонував військово-морський супровід танкерам, але не уточнив, коли саме ці заходи запрацюють.

Які втрати від зупинки видобутку?

Аналітики JPMorgan попереджають, що до неділі світ може втратити 3 мільйони барелів видобутку нафти. Якщо ж конфлікт затягнеться на два з половиною тижні, то ця цифра сягне 5 мільйонів барелів.

А ціна зупинка родовищ для нафтових країн буде надто дорогою. Наприклад, аналітик Фрейзер Маккей із Wood Mackenzie підрахував втрати на іракському родовищі Румейла:

щомісячна втрата валового доходу.складе 2,4 мільярда доларів ;

фіксовані витрати, які оператори мають платити навіть під час простою, сягатимуть 750 мільйонів доларів на рік.

До того ж якщо родовища закриють надовго, для їх відновлення знадобляться складні технічні роботи і відповідно великі витрати.

Важливо! Наразі ціна на нафту Brent стабілізувалася на позначці близько 81 доларів за барель. Трейдери заклали у цю вартість сценарій, що конфлікт в Ірані буде короткочасним. Якщо ж до вихідних ситуація не зміниться, експерти чекають на різкий стрибок цін.

Що відомо про ситуацію в Ормузькій протоці?