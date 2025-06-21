Яка країна в Європі має найбільші запаси нафти
Одна із найрозвиненіших країн світу, з високими заробітними платами й рівнем життя, має найбільші запаси нафти у Європі. Мова йде про Норвегію, яка є одним із головних експортерів "чорного золота" на континенті, розповідає 24 Канал.
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У Норвегії знаходиться найбільше нафтове родовище Європи – Йохан Свердруп. Воно розташоване у Північному морі й перебуває у власності кількох компаній:
- Petoro;
- Aker BP;
- TotalEnergies;
- Equinor.
Варто знати! Поруч з Норвегією знаходиться ще один регіон, де знайшли великі запаси нафти – це Арктика. На думку дослідників, в регіоні може міститися до 160 мільярдів барелів нафти.
Які запаси нафти знаходяться в Норвегії
На родовищі Йохан Свердруп у Північному морі за повної потужності видобувають до 755 000 барелів на добу.
- Обсяги видобутку нафти в Норвегії складають близько 0,7% від світового виробництва.
- Також біля берегів Норвегії розташовані ще два нафтових родовища, які входять до трійки лідерів за запасами "чорного золота".
Важливо! Доходи, отримані від видобутку нафти, Норвегія інвестує у суверенний фонд багатства, який створила ще у 1996 році.
Наразі фонд Норвегії є найбільшим суверенним фондом у світі. В його управлінні знаходяться активи розміром понад 1,8 трильйона доларів. У 2024 році, за даними Reuters, прибутки фонду сягнули рекордних 222 мільярдів доларів.