Як рахують запаси нафти

Запаси нафти – це оцінка обсягу придатної до видобутку сирої нафти, що знаходиться у межах певного економічного регіону. Такі оцінки ґрунтуються на доведених запасах, які визначаються на основі аналізу доступних даних, пише 24 Канал з посиланням на Статистичний огляд світової енергетики у 2024 від Energy Institute.

Дивіться також Енергетичні велетні: ТОП країн за найбільшими запасами газу

Важливо! При розрахунках враховуються лише родовища з високим ступенем ймовірності видобутку, тоді як поклади, які розташовані на недосяжних глибинах, не входять у загальні запаси країни.

Яка країна має найбільші запаси нафти у світі

Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти — близько 304 мільярдів барелів, що становить приблизно 18% від глобального обсягу. Однак левова частка цих запасів – важка та надважка нафта, яка потребує складнішої та дорожчої переробки порівняно з легкою нафтою.

Цікаво! Спочатку країна займала шосте місце у світі, але після відкриття родовищ Хунін і Карабобо у 2006 році вийшла у світові лідери.

При цьому з 2014 року нафтовий сектор Венесуели перебуває під санкціями США, що серйозно ускладнило роботу ключової галузі економіки.

Хто на другому місці

На другому місці за запасами нафти знаходиться Саудівська Аравія – 297,5 мільярда барелів. Країна також є одним із найбільших виробників нафти у світі, з видобутком понад 12 мільйонів барелів на добу.

Історія нафтової епохи країни почалася в 1923 році, коли король Абдулазіз ібн Сауд підписав першу концесійну угоду на розвідку нафти з інженером Френком Холмсом. На сьогодні у Саудівській Аравії працюють понад 50 компаній, зайнятих у нафтовій і суміжних галузях.

Хто замикає трійку лідерів

Канада має треті за величиною доведені запаси нафти у світі — близько 168 мільярдів барелів, з яких 97 % зосереджено в нафтовмісних пісках на півночі Альберти та в канадській Арктиці. А ось близько 40% всього видобутку традиційної легкої нафти припадає на басейн Жанни д'Арк біля берегів Ньюфаундленду та Лабрадору.

Цікаво! До 2003 року запаси нафти в країні вважалися порівняно скромними – від 7 до 19 мільярдів барелів. Але в січні того ж року оцінки були переглянуті: до розрахунків включили запаси, що містяться в бітумінозних пісках, що відразу підвищило загальну цифру.

З початком 2000-х, особливо після зростання світових цін на нафту у 2004 році, розробка нафтових пісків різко активізувалася.