Кто имеет наибольшие запасы нефти?
Абсолютным лидером планеты по запасам нефти является Венесуэла. На ее долю приходится более 24% запасов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по данным Statista.
В целом речь идет примерно о 303 – 304 миллиардах баррелей нефти – это в целом 18% от всего мирового объема "черного золота".
Интересно, что до 2006 года Венесуэла была лишь шестой по залежам нефти, но открытие месторождений Хунин и Карабобо вывело ее в топ.
Однако есть нюанс: большинство венесуэльской нефти – тяжелая и сверхтяжелая, что делает ее переработку значительно дороже легкой арабской нефти.
- Второе место по объемам запасов нефти занимает Саудовская Аравия, где подтверждено около 267 миллиардов баррелей.
- Третью позицию занимает Иран с резервами примерно 209 миллиардов баррелей.
В первую десятку нефтяных титанов также входят Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Россия, США и Ливия.
Важно! Страны ОПЕК на сегодня контролируют почти 80% мировых запасов нефти. Это почти 1,24 триллиона баррелей из общих 1,56 триллиона, что подтверждены в мире, пишет Energy Institute.
Какая страна лидирует в Европе?
В Европе нефтяное лидерство держит одна из самых богатых и наиболее развитых стран мира - Норвегия.
В стране расположено крупнейшее нефтяное месторождение континента – Йохан Свердруп. Оно находится в Северном море. Месторождением владеет консорциум мощных компаний, среди которых Equinor, TotalEnergies, Aker BP и Petoro.
На пике мощности месторождение Йохан Свердруп выдает до 755 000 баррелей в сутки.
В целом Норвегия обеспечивает около 0,7% мирового производства.
Страна входит в тройку лидеров по запасам среди европейских морских месторождений.
- Она также является главным экспортером "черного золота" на континенте.
Заметьте! Кроме Северного моря, перспективным нефтяным регионом считается и Арктика. По оценкам исследователей, в этом районе может содержаться до 160 миллиардов баррелей нефти.
Последние новости о нефти: что известно?
До начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на эталонные сорта нефти оставались относительно стабильными. Баррель нефти марки WTI тогда стоил примерно 65,46 доллара, тогда как Brent торговалась на уровне 72,82 доллара.
Однако уже через несколько дней после обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость "черного золота" начала стремительно расти. По данным TradingEconomics, цена нефти Brent поднялась до 83,72 доллара за баррель, а WTI приблизилась к отметке 77 долларов.
Экономисты предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта в регионе может вызвать еще более резкое подорожание энергоресурсов. Исторически максимальная цена на нефть фиксировалась в 2008 году, когда баррель превысил отметку в 140 долларов. Аналитики предполагают, что в нынешних условиях подобный скачок теоретически может повториться.
Дополнительным фактором риска является ситуация в странах Персидского залива. Из-за блокировки Ормузского пролива они вынуждены сокращать добычу нефти.