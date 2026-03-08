Кто имеет наибольшие запасы нефти?

Абсолютным лидером планеты по запасам нефти является Венесуэла. На ее долю приходится более 24% запасов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), по данным Statista.

В целом речь идет примерно о 303 – 304 миллиардах баррелей нефти – это в целом 18% от всего мирового объема "черного золота".

Интересно, что до 2006 года Венесуэла была лишь шестой по залежам нефти, но открытие месторождений Хунин и Карабобо вывело ее в топ.

Однако есть нюанс: большинство венесуэльской нефти – тяжелая и сверхтяжелая, что делает ее переработку значительно дороже легкой арабской нефти.

Второе место по объемам запасов нефти занимает Саудовская Аравия, где подтверждено около 267 миллиардов баррелей .

. Третью позицию занимает Иран с резервами примерно 209 миллиардов баррелей.

В первую десятку нефтяных титанов также входят Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Россия, США и Ливия.

Важно! Страны ОПЕК на сегодня контролируют почти 80% мировых запасов нефти. Это почти 1,24 триллиона баррелей из общих 1,56 триллиона, что подтверждены в мире, пишет Energy Institute.

Какая страна лидирует в Европе?

В Европе нефтяное лидерство держит одна из самых богатых и наиболее развитых стран мира - Норвегия.

В стране расположено крупнейшее нефтяное месторождение континента – Йохан Свердруп. Оно находится в Северном море. Месторождением владеет консорциум мощных компаний, среди которых Equinor, TotalEnergies, Aker BP и Petoro.

На пике мощности месторождение Йохан Свердруп выдает до 755 000 баррелей в сутки.

В целом Норвегия обеспечивает около 0,7% мирового производства.

Страна входит в тройку лидеров по запасам среди европейских морских месторождений.

Она также является главным экспортером "черного золота" на континенте.

Заметьте! Кроме Северного моря, перспективным нефтяным регионом считается и Арктика. По оценкам исследователей, в этом районе может содержаться до 160 миллиардов баррелей нефти.

Последние новости о нефти: что известно?